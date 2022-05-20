Япония пожертвует 2,1 млн долларов для обеспечения безопасности АЭС в Украине
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Правительство Японии пообещало пожертвовать 2,1 млн долларов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Деньги будут направлены на обеспечение безопасности АЭС в Украине, передает Japan Today.
Объявление о пожертвовании было сделано главой японского МИД Есимаса Хаяси во время совместной с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции. Последний посетил Японию с официальным визитом.
Гросси заявил, что агентство направит еще одну делегацию в Чернобыльскую АЭС для осуществления проверки.
"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония, пережившая ядерную аварию на Фукусиме, самым решительным образом осуждает эти действия", - сказал Хаяси.
МАГАТЭ - международная организация, занимающаяся развитием сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
Напомним, Япония увеличила кредитную сумму для Украины до 600 млн долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970252-yaponiya-pozhertvuet-21-mln-dollarov-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-aes-v-ukraine/