Страны G7 выделят Украине 18 млрд евро

Кристиан Линднер. Кадр из видео: YouTube/WELT

В ходе пресс-конференции в немецком Бонне министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страны "Большой семерки" выделят Украине 18 млрд евро (19 млрд долларов), передает Bloomberg.

7,5 млрд долларов из этой суммы выделят США.

"Мы сможем собрать более 18 млрд евро, чтобы поддержать Украину в этот решающий исторический момент", - сказал Линднер.

Выделенные средства дадут возможность правительству Украины финансировать государственные нужды в ближайшие месяцы.

По словам Линднера, таким образом они не только защищают Украину, но и общие ценности.

А в конце июня лидеры G7 соберутся в Баварии, чтобы обсудить выделение Украине более крупной помощи.

В "Большую семерку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Также мы писали, что представители G7 договорились создать альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970310-strany-g7-vydelyat-ukraine-18-mlrd-evro/