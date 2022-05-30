Лавров заявил о роли Франции в разжигании неонацизма в Украине

Сергей Лавров. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Министр иностранных дел России заявил, что Франция играет "одну из инициативных ролей" в разжигании неонацизма в Украине, поставляя в страну оружие. Интервью Лаврова телеканалу TF1 опубликовано на сайте ведомства.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть. Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Требует вести войну "до победного конца", "нанести России поражение". Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", – заявил Лавров.

По его словам, западные страны и не хотели равноправного содружества и сотрудничества с Россией.

Он также отметил, что российские власти видят стремление Франции продвигать концепцию "стратегической автономии".

"Президент (Эммануэль) Макрон тоже много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу", – сказал Лавров.

Глава МИД России также заявил, что антироссийские санкции вряд ли будут отменены, "когда это все закончится".

"Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены "не за одну ночь". Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты. По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся", – добавил он.

Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, поэтому нельзя недооценивать эту опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971582-lavrov-zayavil-o-roli-frantsii-v-razzhiganii-neonatsizma-v-ukraine/