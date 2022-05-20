Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила Milliyet

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может выступить посредником на переговорах с Турцией в вопросе вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Milliyet со ссылкой на источники.

Помимо этого, как утверждает источник, следует обратить внимание на недавнюю встречу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря Энтони Блинкена.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Но против их вступления высказался вначале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинув свои требования. А затем и президент Хорватии Зоран Миланович.

Позже Байден принял в Белом доме премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинисте. Он назвал подачу заявок на вступление обеих стран в НАТО историческим событием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970271-bayden-mozhet-stat-posrednikom-na-peregovorah-s-turtsiey-po-vstupleniyu-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-soobschila-milliyet/