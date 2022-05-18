Глава МИД Турции Чавушоглу встретится с Блинкеном в Нью-Йорке

Мевлют Чавушоглу: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

18 мая в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Hurriyet Daily News.

Как сообщается, это будет первая встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств в рамках Стратегического механизма Турция-США. О запуске последнего в прошлом году договорились Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ключевой темой встречи Чавушоглу и Блинкена будет предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО и связанные с этим возражения Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Вскоре после этого Турция выдвинула свои требования по одобрению членства обеих стран.

Также СМИ сообщили о возможном визите Путина в Турцию "в ближайшие дни".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969903-glava-mid-turtsii-chavushoglu-vstretitsya-s-blinkenom-v-nyu-yorke/