Хорватия вслед за Турцией выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Зоран Миланович. Ккдр из видео: YouTube/Pixsell

Президент Хорватии Зоран Миланович озвучил свои условия для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, передает хорватское издание N1.

Президент Зоран Миланович поручил послу Хорватии при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления двух стран до тех пор, пока не будут внесены поправки в закон о выборах в Боснии и Герцеговине.

Ранее Миланович заявлял, что Хорватия не сможет ратифицировать ничье вступление в НАТО, пока боснийским хорватам не предоставят их "основные права".

В хорватском МИД заявили, что Нобило будет выполнять указы не Милановича, а непосредственно самого ведомства.

Заявления президента Хорватии усугубляют и без того уже натянутые отношения между ним и правительством в лице премьера Андрея Пленковича и главы МИД Гордана Грлич-Радмана. Последние недавно заявили, что высказывания Милановича негативно отражаются на репутации страны.

"Президент своими заявлениями разрушает нашу международную репутацию и наносит политический ущерб, который может поставить под угрозу наши национальные интересы", - сказал Грлич-Радман.

Ранее Турция воспротивилась вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и выдвинула требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969970-horvatiya-vsled-za-turtsiey-snova-vystupila-protiv-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/