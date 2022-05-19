Посол Финляндии вернулась в Киев

Пяйви Лайне. Кадр из видео: YouTube/Ammattilitto JHL

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась в Киев, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Об этом сообщается на сайте финского МИД.

Посол Финляндии и все сотрудники финского диппредставительства покинули Киев с начала военных действий в Украине. Но сейчас Лайне вернулась в украинскую столицу.

"Ситуация с безопасностью в Киеве улучшилась, и посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась на свой пост в Киеве", - говорится в сообщении.

Также в сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и решительно осуждает действия России.

Кроме того, финская сторона пообещала принять участие в восстановлении Украины после войны.

Тем временем Финляндия наряду со Швецией 18 мая подала заявку на вступление в НАТО. Этому пока воспротивились Турция и президент Хорватии.

Также в Киеве недавно возобновили работу посольства США и Израиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970074-posol-finlyandii-vernulas-v-kiev/