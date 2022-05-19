Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера лишили должности в Бундестаге из-за открытой поддержки России

Герхард Шредер. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Правительство Германии лишило бывшего канцлера Герхарда Шредера должности в нижней палате парламента страны из-за связей с российским правительством, передает Bloomberg.

Как оказалось, Шредер отказался покидать должность председателя ПАО "Роснефть" и комитет акционеров "Северного потока - 2", строительство которого было остановлено по приказу Шольца в феврале.

Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

Правящий альянс Германии, в состав которого входят три партии, пришел к решению лишить экс-канцлера должности в Бундестаге. Однако он сохранит свою пенсию и персонал службы безопасности.

"У Герхарда Шредера больше нет текущих обязательств в связи с его должностью бывшего канцлера", - говорится в сообщении правящего альянса в лице Социал-демократической партии (СДПГ), партии Зеленых и Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Также не исключено, что против Шредера ЕС может ввести санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970045-eks-kantslera-frg-gerharda-shredera-lishili-dolzhnosti-v-bundestage-iz-za-otkrytoy-podderzhki-rossii/