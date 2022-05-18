Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: Twitter/Михаэль Бродский

Посольство Израиля в Украине сообщило в Twitter, что возобновило работу в Киеве. В страну также вернулся израильский посол Михаэль Бродский.

"Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве", - сказано в твите.

Сам Бродский также сообщил в соцсетях, что был рад вернуться.

Бродский выполняет обязанности израильского посла в Украине с августа прошлого года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство скоро тоже возобновит свою работу в Киеве. Их дипломаты несколько недель работали из Польши.

А 14 мая в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посольства 37 государств вновь продолжили свою работу в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969819-posolstvo-izrailya-vozobnovilo-rabotu-v-kieve/