Посольство США возобновило работу в Киеве

Посольство США в Украине. Фото: Twitter/Энтони Блинкен

Посольство Соединенных Штатов возобновило работу в украинской столице. Об этом диппредставительство сообщило в официальном Twitter.

"Благодаря мужественной обороне Украины и храбрости ее народа, мы вернулись", - говорится в сообщении.

"Над посольством в Киеве снова развеваются звезды и полосы. Я могу объявить, что мы официально возобновили работу посольства в столице Украины. Мы с гордостью поддерживаем правительство и народ Украины", - написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем временем Комитет сената США по международным отношениям официально одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", - гласит твит.

"Она [Бринк] - отличный выбор для руководства нашей дипломатической миссией, поскольку мы продолжаем поддерживать украинский народ. Мы работаем над ее скорейшим утверждением [на пост посла]", - сообщил сенатор США Чак Шумер.

В Украине не было посла США с 2019 года. Предшественницей Бринк была Мари Йованович, которая была уволена тогдашним президентом Трампом по его личному требованию. 45-й президент Штатов обвинил ее в нелояльности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969975-posolstvo-ssha-vozobnovilo-rabotu-v-kieve/