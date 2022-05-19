Советник главы офиса Зеленского заявил, что война в Украине вряд ли завершится к осени

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью "24 каналу" выразил сомнение, что к осени война в стране завершится.

Правительство Украины намерено продлить военное положение в Украине сразу на 90 дней, так как они не могут давать "ложную надежду" украинскому народу, каждый раз продлевая положение на 30 дней. Арестович назвал это "плохой коммуникацией".

Как он отметил, вполне вероятно, что к осени война вряд ли завершится.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", - сказал Арестович.

Впервые военное положение в Украине было введено 24 февраля. С тех пор оно несколько раз продлевалось.

А 18 мая в парламенте Украины был зарегистрирован проект закона "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970023-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-zayavil-chto-voyna-v-ukraine-vryad-li-zavershitsya-k-oseni/