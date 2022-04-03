Первая страна в Евросоюзе полностью отказалась от поставок российского газа

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Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая объявила о полном отказе от поставок природного газа из России. Об этом официально заявил президент страны Гитанас Науседа.

Как пишет РИА Новости, глава государства написал о своем решении в соцсетях.

"С этого месяца больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!" - заявил Науседа.

Кроме того, латвийское издание Jauns.lv со ссылкой на главу оператора местной газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса сообщило о том, что с 1 апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать российский газ.

Барисс указал, что заявление РФ о переводе оплаты за газ в рубли стало сигналом о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них "больше нельзя полагаться".

"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", — заявил эксперт.

При этом шлава Conexus Baltic Grid добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, по его мнению, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963266-pervaya-strana-v-evrosoyuze-polnostyu-otkazalas-ot-postavok-rossiyskogo-gaza/