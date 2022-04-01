Эрдоган назвал возможное место встречи Путина и Зеленского

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении Турции организовать встречу президентов России и Украины, а также рассказал, где она может состояться.

Организация встречи президентов России и Украины остается приоритетом для Турции, сообщил Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным.

"Президент Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог. Он также заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского", – говорится в заявлении канцелярии турецкого президента, которое распространило в пятницу издание ТАСС.

Эрдоган выразил надежду на установление мира на Украине в связи с конструктивным ходом встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"В ходе переговоров обсуждалась встреча переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле. Президент Эрдоган заявил, что позитивная и конструктивная встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле вселяет надежду на мир", – говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого президента.

Между тем в пятницу Эрдоган не исключил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Стамбуле.

Напомним, что последний раунд переговоров России и Украины прошел в начале этой недели в Стамбуле. Что тогда обсуждали стороны, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963201-erdogan-nazval-vozmozhnoe-mesto-vstrechi-putina-i-zelenskogo/