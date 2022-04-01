Ингеборга Дапкунайте покинула Россию

Ингеборга Дапкунайте. Фото: John Rasimus/Future Publishing/Getty Images

Известная литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, которая в последние годы практически жила и работала в России, заявила о том, что покинула страну в конце февраля. Причиной стали ее политические предпочтения.

Об этом Дапкунайте рассказала в интервью изданию LRT. По словам 59-летней артистки, она временно переехала с сыном в Брюссель.

"Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама", – сказала она.

Основной причиной своего отъезда она назвала военную операцию в Украине, которую начала Россия 24 февраля 2022 года.

"Я осуждаю вторжение российского правительства на территорию Украины", – подчеркнула артистка.

Также она заявила, что считает ошибкой не уехать из России раньше – после аннексии Крыма в 2014 году.

"Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий", – добавила Дапкунайте.

Напомним, что несколько недель назад стало известно об отъезде из России известного телеведущего Ивана Урганта. При этом сам Ургант опроверг слухи о том, что это решение связано с ситуацией вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1963204-ingeborga-dapkunayte-pokinula-rossiyu/