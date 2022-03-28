Страны G7 отказались платить России за газ в рублях

Роберт Хабек. Фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

Министры энергетики стран "Большой семерки" единогласно отвергли требование России о том, чтобы контракты на поставку природного газа оплачивались в рублях.

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек назвал данное требование односторонним нарушением контрактов, передает Bloomberg.

"Это означает, что оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина", - приводит издание слова немецкого политика.

Германия в настоящее время председательствует в клубе развитых экономик G-7, а Хабек также отвечает за энергетику.

"Попытка Путина вбить клин между нами очевидна, но вы видите, что мы не позволим себя разделить, и ответ "Большой семерки" ясен: контракты будут соблюдены", - заявил министр.

Отметим что в G7 входят Германия, США, Япония, Британия, Франция, Италия и Канада.

Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, как отреагирует Москва, если Европа все же откажется платить за газ в рублях.

"Будем решать вопросы по мере их поступления", - заявил он.

Песков также отметил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить рублями, пишет РИА Новости.

"Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", - прокомментировал пресс-секретарь вопросы поставки газа в другие страны.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе недавнего совещания с членами правительства заявил, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962467-strany-g7-otkazalis-platit-rossii-za-gaz-v-rublyah/