Помощник Путина: Москва и Киев максимально сблизили позиции по статусу Украины

Владимир Путин и Владимир Мединский. Архивное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сегодня выступил перед журналистами, где заявил, что нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции на переговорах.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", — заявил помощник Владимира Путина.

При этом, он также добавил, что существуют нюансы, связанные с тем, "какие гарантии безопасности получит Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в НАТО".

Кроме того, по его словам, Москва и Киев на переговорах находятся "где-то на полпути" по вопросу демилитаризации Украины.

Напомним, как ранее сообщалось, украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп" онлайн. Ожидалось, что 14 марта на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги, однако вместо этого делегации заявили о взятии технической паузы. 15 марта переговоры были возобновлены. Накануне же появилась информация, что российская и украинская стороны достигли значительного прогресса в формировании плана мирного урегулирования конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961561-pomoschnik-putina-moskva-i-kiev-maksimalno-sblizili-pozitsii-po-statusu-ukrainy/