Переговоры между Россией и Украиной возобновлены, сообщил Арахамия

Флаги России и Украины. Фото: MicroStockHub/Getty Images

Член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

Возобновление переговоров Арахамия подтвердил в разговоре с корреспондентом "Украинской правды".

"(Переговоры - прим.ред.) уже продолжаются", - сообщил депутат.

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются, пишет издание.

Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп".

Ожидалось, что 14 марта на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги, однако вместо этого делегации заявили о взятии технической паузы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960861-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-vozobnovleny-soobschil-arahamiya/