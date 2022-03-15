Переговоры между Россией и Украиной возобновлены, сообщил Арахамия
Член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возобновлении переговоров между Россией и Украиной.
Возобновление переговоров Арахамия подтвердил в разговоре с корреспондентом "Украинской правды".
"(Переговоры - прим.ред.) уже продолжаются", - сообщил депутат.
От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются, пишет издание.
Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп".
Ожидалось, что 14 марта на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги, однако вместо этого делегации заявили о взятии технической паузы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960861-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-vozobnovleny-soobschil-arahamiya/