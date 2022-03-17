СМИ: Россия и Украина разработали план мирного соглашения

Флаги России и Украины. Фото: MicroStockHub/Getty Images

Российская и украинская стороны достигли значительного прогресса в формировании плана мирного урегулирования конфликта, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на источники, "имеющие отношение к переговорам".

Как пишет РБК, ссылаясь на статью FT, в готовящемся плане, который делегации впервые обсудили в понедельник, будет 15 пунктов. Договоренности включают в себя прекращение огня и отвод российских войск в случае, если Киев согласится на нейтральный статус и ограничения в отношении своих вооруженных сил.

Украина должна будет отказаться от присутствия на ее территории иностранных военных баз и вооружений – взамен она получит гарантии безопасности от союзников, например, США, Великобритании и Турции, говорится в публикации.

Однако источник РБК, знакомый с содержанием переговоров с российской стороны, комментируя статью FT, не подтвердил информацию – он назвал данные о договоренностях "неверными".

Комментарий о публикации дал изданию и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, "это во многом не соответствует тому, что происходит на переговорной площадке".

Напомним, украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп" онлайн.

Ожидалось, что 14 марта на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги, однако вместо этого делегации заявили о взятии технической паузы. 15 марта переговоры были возобновлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961157-smi-rossiya-i-ukraina-razrabotali-plan-mirnogo-soglasheniya/