Король Бельгии (слева) в центре регистрации для украинских беженцев в Брюсселе. Фото: Didier Lebrun / Photonews via Getty Images

На фоне войны в Украине Бельгия ожидает прибытия 200 тысяч украинских беженцев. Бельгийская королевская семья от себя предоставит три объекта для их размещения, передает Politico.

Три украинские семьи прибудут в начале апреля в Бельгию и будут размещены в двух домах в Брюсселе и Валлонии. Финансировать их пребывание будет Королевский фонд.

Помимо этого других беженцев из Украины разместят в здании в бельгийской столице, которое ранее использовалось как центр вакцинации.

16 марта король Бельгии Филипп посетил центр для беженцев в Брюсселе.

Ранее правительство Японии заявило, что принятые ими украинские беженцы получат годовую визу и разрешение на работу.

Тем временем, согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули свыше трех миллионов граждан. Почти два миллиона из них разместились в Польше, 491 тысяча в Румынии, 350 тысяч в Молдове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961460-belgiya-ozhidaet-pribytiya-200-tysyach-ukrainskih-bezhentsev/