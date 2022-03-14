В переговорах России и Украины взята техническая пауза, сообщили в офисе Зеленского

Переговоры между Россией и Украиной в онлайн-формате. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте сообщил, что российская и украинская делегации взяли техническую паузу в переговорах.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - написал Подоляк.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины комментировал четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной.

Как отмечал Подоляк, коммуникация "тяжело, но идет". Как цитирует агентство УНИАН, причина разногласий делегаций в том, что у сторон "очень разные политические системы".

"Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснял Подоляк.

Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп". Ожидалось, что сегодня, 14 марта, на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960690-v-peregovorah-rossii-i-ukrainy-vzyata-tehnicheskaya-pauza-soobschili-v-ofise-zelenskogo/