О проблемах с поставкой лекарств из Украины заявил Минздрав Казахстана

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На онлайн-брифинге в СЦК главу казахстанского Минздрава спросили, имеются ли проблемы с поставкой лекарств из России, Украины и других стран Европы в связи с обострившейся геополитической ситуацией, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы МЗ Ажар Гиният, министерство провело закуп лекарств в конце 2021 года – на сегодня закуплено 94% из необходимого, 40% из них уже находятся в медорганизациях и на складах.

"По поводу поставки – мы большую часть поставляем из Европы. Около 10% – это Россия, Беларусь и Украина. По доставке из Европы, России и Беларуси каких-то сложных вопросов нет. Со всеми поставщиками мы переговорили, они обязуются доставить товар в соответствии с договорными обязательствами.

Сегодня у нас проблема именно с Украиной – мы закупаем у них 25 наименований лекарственных препаратов, 40% лекарственных препаратов доставлены. Дальнейшая поставка сейчас под вопросом, мы будем рассматривать этот вопрос в рамках законодательства", – заявила министр.

В Минздраве добавили, что среди 25 наименований лекарств, поставляемых из Украины – эпинефрин, изосорбида динитрат, галоперидол, изониазид, этамбутол.

Это препараты, которые в Казахстане применяют как в больницах, так и для обеспечения лекарствами больных для лечения дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961504-o-problemah-postavok-lekarstv-iz-ukrainy-zayavil-minzdrav-kazahstana/