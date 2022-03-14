Переговоры Украины и России идут в режиме "нон-стоп", заявили в офисе Зеленского

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Советник главы офиса Зеленского заявил в официальном Twitter, что украинско-российские переговоры продолжаются в режиме "нон-стоп".

"Переговоры идут нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно функционируют рабочие группы. Большое количество вопросов требуют постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия, на которой будут подведены предварительные итоги", - написал Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, когда может состояться четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его словам, переговоры ведутся непрерывно в видеоформате. Стороны подготовили около десятка предложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960566-peregovory-ukrainy-i-rossii-idut-v-rezhime-non-stop-zayavili-v-ofise-zelenskogo/