Сотрудницу "Первого канала" оштрафовали после срыва эфира антивоенным плакатом

Девушка с плакатом ворвалась в прямой эфир программы "Время". Фото: скриншот

Сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в прямом эфире программы "Время", назначен штраф. Такую меру в отношении нее вынес Останкинский суд Москвы.

"Марина Овсянникова признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей (на момент написания статьи – чуть более 144 тыс. тенге – прим. ред.)", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

Отметим, что, согласно данной норме, осужденной вменялась "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении".

Издание "Медиазона" в своем Telegram-канале публикует первый комментарий Марины Овсянниковой после суда.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это, действительно, очень сложные дни в моей жизни. Я провела двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", – сообщила она.

Сам же случай, о котором идет речь, произошел во время новостной передачи на "Первом канале". Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом, требуя "остановить войну".

Поначалу сообщалось, что ей грозит административное дело. Однако позже ряд Telegram-каналов сообщал о том, что в отношении Овсянниковой якобы готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

Инцидент прокомментировала и телеведущая Екатерина Андреева, которая тоже в этот момент оказалась в кадре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960898-sotrudnitsu-pervogo-kanala-oshtrafovali-posle-sryva-efira-antivoennym-plakatom/