Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" с антивоенным плакатом, грозит административное дело

Марина Овсянникова. Фото: Telegram/Mash

Сотруднице Первого канала, которая ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом, грозит административное дело, передает ТАСС.

"Девушка может быть привлечена к ответственности в том числе по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности")", - сообщил источник.

Напомним, сотрудница Первого канала Марина Овсянникова ворвалась с плакатом, призывающим остановить войну в Украине, в студию программы "Время" во время прямого эфира.

Началась служебная проверка. Ведется расследование инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960751-devushke-vorvavsheysya-v-studiyu-programmy-vremya-s-antivoennym-plakatom-grozit-administrativnoe-delo/