Девушка с плакатом ворвалась в прямой эфир программы "Время". Фото: скриншот

В прямой эфир вечерней программы "Время" ворвалась девушка с плакатом, призывающим остановить войну.

Как пишет Telegram-канал Mash, девушкой с плакатом оказалась редактор отдела городов "Первого канала" Марина Овсянникова.

"Кибертеррор, которого вы не ждали. В эфир "Первого канала" ворвалась девушка с острополитическим плакатом. Выпуск новостей не остановили", – говорится в публикации.

По данным ТАСС, на "Первом канале" проводится служебная проверка в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира.

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", – сообщили агентству в пресс-службе телеканала.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт "Вечернего Урганта", так как он принадлежит "Первому каналу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960708-devushka-s-plakatom-vorvalas-v-pryamoy-efir-programmy-vremya/