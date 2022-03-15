Зеленский встретится с премьерами Польши, Словении и Чехии в Киеве

Владимир Зеленский. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Дом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль встретятся сегодня, 15 марта, с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Об этом сообщили на сайте канцелярии польского премьера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его заместитель Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша прибудут в Киев в качестве представителей Евросовета.

"Цель визита - подтвердить безоговорочную поддержку всего Европейского Союза суверенитета и независимости Украины. Целью этого визита также является представление широкого пакета поддержки для Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала боевых действий покинули 2,9 млн человек. Наибольшее их количество - почти 1,8 млн жителей - переместилось в соседнюю Польшу.

Тем временем ЕС утвердил четвертый пакет санкций в отношении России. А в Киеве сегодня вечером введут комендантский час почти на двое суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960853-zelenskiy-vstretitsya-s-premerami-polshi-slovenii-i-chehii-v-kieve/