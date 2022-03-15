Екатерина Андреева высказалась о скандале в эфире Первого канала с ее участием

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева, во время эфира которой произошел скандальный инцидент с антивоенным плакатом, рассказала, как ей удалось сохранить абсолютную невозмутимость, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что редактор отдела городов "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в студию во время прямого эфира программы "Время" с плакатом, на котором был написан призыв прекратить войну в Украине.

При этом Екатерина Андреева, которая вела эфир, будто не обратила никакого внимания на происходящее и без запинки невозмутимо продолжила работу.

В Stories своего Instagram телеведущая объяснила, как смогла сохранить безупречную железную выдержку. По словам Андреевой, все дело в занятиях йогой, которой она увлекается.

"Я вам говорила: "Стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала!". Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Выдержка из йоги, из сердца", - заявила Екатерина.

Андреева ведет программу "Время" уже 25 лет. За прошедшие годы она стала "лицом" телепередачи.

Между тем, как мы писали ранее, адвокаты заявили, что не могут найти сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая сорвала эфир с антивоенным плакатом. Правоохранительные органы решили возбудить против Овсянниковой уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1960833-ekaterina-andreeva-vyskazalas-o-skandale-v-efire-pervogo-kanala-s-ee-uchastiem/