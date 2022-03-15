Зеленский: Украине не войти в НАТО, надо это признавать

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров Joint Expeditionary Force. Видео встречи он опубликовал в своем официальном Facebook.

Joint Expeditionary Force является возглавляемой Великобританией многосторонней структурой оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, а также Швеция и Эстония.

В ходе встречи Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране, а также высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, это правда, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - заявил Зеленский.

Также украинский лидер вновь попросил закрыть небо над территорией Украины.

"Мы предложили путь. Путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, особенно те страны, которые имеют границы с Россией. И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Чтобы получить противовоздушную оборону", - написал Зеленский у себя на странице.

Ранее Зеленский назвал "вопросом времени" падение российских ракет на территорию НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960879-zelenskiy-o-nato-nam-tuda-ne-voyti-nado-eto-priznavat/