Зеленский: Украине не войти в НАТО, надо это признавать
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров Joint Expeditionary Force. Видео встречи он опубликовал в своем официальном Facebook.
Joint Expeditionary Force является возглавляемой Великобританией многосторонней структурой оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, а также Швеция и Эстония.
В ходе встречи Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране, а также высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, это правда, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - заявил Зеленский.
Также украинский лидер вновь попросил закрыть небо над территорией Украины.
"Мы предложили путь. Путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, особенно те страны, которые имеют границы с Россией. И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Чтобы получить противовоздушную оборону", - написал Зеленский у себя на странице.
Ранее Зеленский назвал "вопросом времени" падение российских ракет на территорию НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960879-zelenskiy-o-nato-nam-tuda-ne-voyti-nado-eto-priznavat/