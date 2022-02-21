Жириновский "постепенно, но верно" идет на поправку, сообщили в ЛДПР

Владимир Жириновский. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

В ЛДПР рассказали, что Жириновский "постепенно, но верно идет на поправку", передает РИА Новости.

Представители Либерально-демократической партии России призвали не верить анонимным источникам и заявили о том, что политик идет на поправку.

"Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.

Недавно появилась информация, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии с поражением легких 50-75%, также у него двусторонний отит.

Напомним, о том, что Жириновского госпитализировали стало известно 9 февраля.

Политик скрывал заболевание COVID-19 две недели, так как боялся, что новость о его недуге внесет сомнения в ряды антипрививочников. Он ранее утверждал, что вакцинировался семь раз.

Позже в СМИ появилась информация, что у Жириновского началось воспаление мозга. Но в ЛДПР наоборот сообщили, что он постепенно выздоравливает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957106-zhirinovskiy-postepenno-no-verno-idet-na-popravku-soobschili-v-ldpr/