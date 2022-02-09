Стал известен диагноз Жириновского, попавшего в больницу

Владимир Жириновский. Фото: Mladen Antonov/AFP/Getty Images

В российском минздраве официально назвали диагноз лидера ЛДПР Владимира Жириновского – ранее сообщалось о его госпитализации.

По официальным данным минздрава, на которые ссылается РИА Новости, Жириновский болен COVID-19. Возбудителем болезни стал омикрон-штамм вируса.

В министерстве добавили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице со 2 февраля, ему оказывают всю необходимую помощь.

"Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в ведомстве.

В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, эту информацию подтвердили.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Жириновского. При этом диагноз политика не уточнялся.

Источник РБК, близкий к ситуации, сообщал, что политик в критическом состоянии. А издание URA.ru со ссылкой на свои источники сообщало о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ. Пока ни одно из этих сообщений официально не было подтверждено.

Напомним, в декабре 2021 года Жириновский сообщил, что получил седьмую прививку от COVID-19. Вирусологи предупредили политика об опасности такого подхода к вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955418-smi-bolnogo-covid-19-zhirinovskogo-podklyuchili-k-ivl/