Жириновский две недели скрывал заражение COVID-19, сообщили СМИ

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Владимир Жириновский заболел COVID-19 две недели назад, но до сих пор скрывал свой диагноз, передает газета "Коммерсант".

Об этом сообщил источник, близкий к российскому министерству здравоохранения.

Лидер ЛДПР скрывал заражение коронавирусом, так как остерегался, что его диагноз внесет ненужные сомнения в ряды антипрививочников. Поскольку ранее политик утверждал, что получил прививку от COVID-19 аж семь раз - с сентября 2020 по декабрь 2021. Также позиционировал себя как сторонника вакцинации.

Как утверждает газета, о выздоровлении Жириновского говорить рано. У него значительное поражение легких. Около политика дежурят медики, а аппарат искусственной вентиляции легких наготове, в качестве подстраховки.

При этом депутат продолжает свою работу в удаленном режиме.

Сообщается, что политик ушел на самоизоляцию две недели назад. А причину своего ухода объяснил тем, что многие из его коллег заболели омикрон-штаммом. Реальную причину знали лишь немногие из его близкого окружения.

Развивающуюся пневмонию у Жириновского диагностировали 2 февраля. В связи с чем ему было рекомендовано продолжить лечение в стационаре. Он согласился при условии, что в палате ему дадут возможность работать и контактировать с подчиненными.

Сам лидер ЛДПР заявляет, что вообще не замечает болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955430-zhirinovskiy-dve-nedeli-skryval-zarazhenie-covid-19-soobschili-smi/