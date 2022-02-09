Владимира Жириновского госпитализировали в Москве

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, передает РИА Новости.

"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. - Прим. ред.)", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Не уточняется с каким диагнозом российский политический деятель был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в СМИ появились новости о его госпитализации, но эту информацию опровергли в пресс-службе Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Напомним, стало известно, что председатель ЛДПР Жириновский привился от коронавирусной инфекции семь раз. В период с сентября 2020 по декабрь прошлого года года.

В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил, что такое количество прививок может оказаться излишним, если не опасным для его здоровья. Среди возможных осложнений миокардит, бывают также случаи синдрома Гийера-Барре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955373-vladimira-zhirinovskogo-gospitalizirovali-v-moskve/