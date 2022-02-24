Заразившийся COVID-19 Жириновский не попал под санкции ЕС

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не попал под санкции Евросоюза, поскольку из-за госпитализации с COVID-19 не принимал участия в голосовании о признании ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

23 февраля Евросоюзом были официально приняты санкции против России за признание ДНР и ЛНР. После этого был обнародован список россиян, против которых введены меры.

Всего в список попал 351 депутат госдумы и десятки физических лиц и организаций.

Санкции Евросоюза вступили в силу 23 февраля.

Меры были введены, в частности, против министра обороны Сергея Шойгу, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД Марии Захаровой, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра экономического развития Максима Решетникова.

Напомним, Жириновский был госпитализирован 2 февраля. Заражение коронавирусом он скрывал два недели, так как боялся, что эта новость внесет сомнения в ряды антипрививочников.

Известно, что политик прививался от COVID-19 семь раз.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что Жириновский постепенно идет на поправку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957588-zarazivshiysya-covid-19-zhirinovskiy-ne-popal-pod-sanktsii-es/