Вирусолог предупредил семь раз привившегося Жириновского о последствиях

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Семь прививок от коронавируса, сделанные председателем ЛДПР Владимиром Жириновским с сентября 2020 года по настоящее время, могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья. Так считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает Lenta.ru.

15 декабря Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса.

"Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов", - отметил вирусолог.

По его словам, на данный момент существует ряд публикаций, рассказывающих об осложнениях при ревакцинациях.

"Их немного, но они есть. Может возникнуть миокардит, у векторных вакцин, типа "Спутника V", бывают редкие случаи синдрома Гийена-Барре, связанного с воспалительными процессами в нервной ткани", - добавил Александр Чепурнов.

Специалист говорит, что немало авторитетных ученых выступают против злоупотребления ревакцинацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947157-virusolog-predupredil-sem-raz-privivshegosya-zhirinovskogo-o-posledstviyah/