Российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине

Лого Паралимпийских игр в Пекине. Фото: Getty Images/ Alex Davidson / Stringer

Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в пекинских Играх, сообщается на официальном сайте спортивной организации.

Спортсменам из Беларуси также запретили участвовать в Паралимпиаде.

Было решено отклонить заявки на участие спортсменов из Паралимпийского комитета России и Национального паралимпийского комитета Беларуси.

Ранее сообщалось, что паралимпийцев из этих стран все же допустили до Игр в Пекине. Однако Международный паралимпийский комитет изменил свое решение.

Напомним, что ряд спортивных организаций решил отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Также теннисисты из России и Беларуси отстранены от командных турниров ITF.

Иного мнения придерживаются в UFC. Президент промоушна Дэйна Уайт не хочет отстранять российских бойцов от боев из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959078-rossiyskih-sportsmenov-otstranili-ot-uchastiya-v-paralimpiyskih-igrah-v-pekine/