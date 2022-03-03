"Не поддерживаем ни ту, ни другую сторону": замглавы Минобороны Казахстана о конфликте России и Украины

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Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов в кулуарах сената озвучил позицию Казахстана о ситуации в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, в этом плане никаких вопросов быть не может", - заявил замглавы Минобороны РК.

Камалетдинов ответил и на вопрос о готовности Вооруженных сил Казахстана обеспечить безопасность страны.

"Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании министр, они готовы к выполнению поставленных задач.

Надо смотреть, откуда угроза истекает. Если она истекает извне, естественно, мы как государство, которое находится в ОДКБ, естественно, будем использовать те коллективные силы оперативного развертывания, которые будут оказывать содействие", - резюмировал Султан Камалетдинов.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поговорил и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже президент Казахстана раскрыл детали обеих бесед с коллегами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959060-ne-podderzhivaem-ni-tu-ni-druguyu-storonu-zamglavy-minoborony-o-situatsii-v-ukraine/