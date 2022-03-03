МИД Беларуси рассказал о новом месте переговоров, Украина пока не подтвердила

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Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил в официальном Facebook-аккаунте, что второй этап переговоров с российской стороной состоится не в Беловежской пуще, как было сказано ранее, а в другом месте.

"Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже", - сказал лидер фракции "Слуга народа" Арахамия.

Ранее белорусский МИД опубликовал фотографию места будущей встречи представителей России и Украины, передает Sputnik Беларусь.

"Домик охотника" готов принять делегации России и Украины для проведения второго раунда переговоров", - говорилось в сообщении представителя ведомства.

А помощник Путина Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Беларуси. Стороны встретились на берегу реки Припять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959058-mid-belarusi-rasskazal-o-novom-meste-peregovorov-ukraina-poka-ne-podtverdila/