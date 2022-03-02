Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов на Игры-2022 в Пекине

Символ Паралимпийских игр. Фото: twitter.com/Paralympics

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на зимних паралимпийских Играх в Пекине, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба МПК, они выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в неофициальном общекомандном зачете.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры в Пекине-2022 пройдут с 4 по 13 марта. На соревнованиях разыграют 78 комплектов медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958928-mezhdunarodnyy-paralimpiyskiy-komitet-dopustil-rossiyan-i-belorusov-na-igry-2022-v-pekine/