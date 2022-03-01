ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров

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Международная федерация футбола FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Совместное заявление организаций опубликовано на официальном сайте FIFA.

Как указано в заявлении, решение об отстранении было принято бюро совета FIFA и исполкомом UEFA, высшими директивными органами обеих организаций по решению неотложных вопросов.

"FIFA и UEFA приняли совместное решение, что все российские команды, в том числе национальные сборные и клубы, будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления.

Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента надеются, что ситуация на Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне FIFA запретила российским командам использовать на соревнованиях гимн и флаг РФ, но об отстранении команд речи не шло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958498-fifa-i-uefa-otstranili-rossiyskie-sbornye-i-kluby-ot-vseh-turnirov/