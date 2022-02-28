Швейцария присоединится к санкциям Евросоюза против Путина, Мишустина и Лаврова

Флаг Швейцарии. Фото: Getty Images/Image Source

Швейцария присоединится к санкционным решениям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова.

Кроме того, Швейцария запретила въезд пяти российским бизнесменам, однако их имена не называют, пишет РИА Новости.

Еще Швейцария заявила, что сегодня закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой.

Напомним, что США, Канада, а также страны Европы ввели санкции против президента России Владимира Путина.

Также стало известно, что международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента из-за ситуации в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление санкций против главы государства – абсурдный и весьма недальновидный шаг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958480-shveytsariya-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-evrosoyuza-protiv-putina-mishustina-i-lavrova/