Швейцария присоединится к санкциям Евросоюза против Путина, Мишустина и Лаврова
Швейцария присоединится к санкционным решениям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова.
Кроме того, Швейцария запретила въезд пяти российским бизнесменам, однако их имена не называют, пишет РИА Новости.
Еще Швейцария заявила, что сегодня закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой.
Напомним, что США, Канада, а также страны Европы ввели санкции против президента России Владимира Путина.
Также стало известно, что международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента из-за ситуации в Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление санкций против главы государства – абсурдный и весьма недальновидный шаг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958480-shveytsariya-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-evrosoyuza-protiv-putina-mishustina-i-lavrova/