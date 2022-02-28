Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран

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Россия ограничила свое воздушное пространство ряду стран, которые также закрыли свое небо для РФ в качестве санкций.

О том, что российское воздушное пространство теперь закрыто для 36 стран сообщили в Росавиации, передает РИА Новости. Это было сделано в качестве ответной меры на аналогичные санкции для РФ.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", – говорится в заявлении.

Из стран, входящих в Евросоюз, запрет получили: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Также, запрет на вхождение в воздушное пространство России был наложен на: Албанию, Ангилью, Британию, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канаду и Норвегию.

Напомним, что ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов.

Также стало известно, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминиканку и на Кубу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958477-rossiya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-aviakompaniy-36-stran/