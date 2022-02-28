Слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане объяснили в МИД

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пояснил слова министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины на территории Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это был ответ на вопрос корреспондента одного иностранного информагентства на полях заседания Совета ООН по правам человека, которая сейчас проходит в Женеве.

Полная его цитата выглядит следующим образом - "Конечно, человеческие потери вызывают большое беспокойство. Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - заявил официальный представитель МИД Казахстана .

При этом, по его словам, министр отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.

Ранее появилась информация, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека заявил, что площадку для переговоров России и Украины готов предоставить Казахстан.

Напомним, сегодня стартовали переговоры России и Украины. Первая встреча делегаций проходит на территории Беларуси. Основной вопрос, который должны обсудить стороны, это немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958478-slova-muhtara-tleuberdi-o-peregovorah-rossii-i-ukrainy-v-kazahstane-obyasnili-v-mid/