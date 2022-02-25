ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова, заявил МИД Австрии
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Евросоюза договорились о внесении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова в санкционный список.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы австрийского МИД, Европейский союз заморозит банковские счета Путина и Лаврова.
"Однако запрета на въезд для них не будет, потому что мы хотим сохранить возможность переговоров, чтобы положить конец насилию на Украине", - заявил Шалленберг перед заседанием совета глав МИД ЕС.
Ранее несколько авторитетных СМИ заявили, что ЕС планирует заморозить российского президента и главы российского МИДа. Официального подтверждения данной информации пока нет, пишет ТАСС.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры с Украиной. Об этом сообщал и глава российского МИДа Сергей Лавров - он заявил, что Россия начнет переговоры, когда "украинские войска сложат оружие".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958061-es-vneset-v-sanktsionnyy-spisok-putina-i-lavrova-zayavili-v-avstrii/