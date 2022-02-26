США введут санкции против Путина

Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джен Псаки, США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Сообщается, что санкции против Путина могут включать запрет на поездки в Штаты.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине. Как позднее стало известно, ограничения, в частности, коснутся заморозки активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958086-ssha-vvedut-sanktsii-protiv-putina-vsled-za-es/