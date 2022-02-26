США введут санкции против Путина
США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Как передает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джен Псаки, США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Сообщается, что санкции против Путина могут включать запрет на поездки в Штаты.
Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине. Как позднее стало известно, ограничения, в частности, коснутся заморозки активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958086-ssha-vvedut-sanktsii-protiv-putina-vsled-za-es/