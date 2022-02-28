Песков заявил, что санкции против Путина весьма недальновидны

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление санкций против главы государства – абсурдный и весьма недальновидный шаг.

Песков, отметил, что сам факт объявления санкций против Путина является абсурдным и недальновидным, передает РИА Новости.

Тем не менее, на вопрос об отношении российского президента к введению санкций против него, пресс-секретарь ответил, что Путин относится к объявленным санкциям индифферентно.

"Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет.

Поэтому относится он достаточно индифферентно, но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, весьма недальновидно", – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Канада, США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Пучина и других лидеров российского правительства.

Также, стало известно, что правительство Австралии ввело запрет на въезд Владимира Путина в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958440-peskov-zayavil-chto-sanktsii-protiv-putina-vesma-nedalnovidny/