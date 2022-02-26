Главы МИД стран ЕС заявили о намерении ввести санкции в отношении Путина и Лаврова

Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет санкций против России.

Как сообщает РИА Новости, офис премьера Британии сообщил о скором введении санкций в отношении Путина и Лаврова.

"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, объявленному Великобританией вчера", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер Британии Джонсон обратился к странам НАТО с призывом срочно принять меры против России по SWIFT.

Напомним, сегодня Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958080-glavy-mid-stran-es-reshili-vklyuchit-v-spiski-sanktsiy-putina-i-lavrova/