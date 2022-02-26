Канада вводит санкции против Путина, Лаврова и руководства Беларуси

Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада введет санкции в отношении лидеров РФ, а также против руководства Беларуси, за их помощь России.

Канада введет санкции, направленные против президента России Владимира Путина, а также главы российского МИДа Сергея Лаврова, передает РИА Новости со ссылкой на телевизионное выступление канадского премьера.

"Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны", – объявил Трюдо в видеообращении.

Кроме того, канадский премьер добавил, что страна вводит дополнительные санкции против руководства Беларуси, за помощь Путину во вторжении в Украину. Он сообщил, что эти санкции затронут 57 человек.

"Канада также вводит дополнительные санкции против Беларуси и ее руководства за то, что они помогли президенту Путину вторгнуться в суверенное государство. Эти ограничения затронут 57 физических лиц", – заявил Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания также ввели санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. В Евросоюзе, помимо Путина и Лаврова, в санкционные списки попали также Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958093-kanada-vvodit-sanktsii-protiv-putina-lavrova-i-rukovodstva-belarusi/