В отношении "Аэрофлота" начато расследование после нарушения воздушного пространства Канады

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Министерство транспорта Канады сообщило в Twitter, что начало расследование в отношении "Аэрофлота" после того, как авиакомпания нарушила воздушное пространство этой страны.

"Нам известно, что рейс 111 "Аэрофлота" нарушил введенный сегодня ранее запрет на российские рейсы с использованием воздушного пространства Канады", - гласит сообщение канадского ведомства.

В связи с этим начата проверка в отношении "Аэрофлота" и независимого поставщика аэронавигационных услуг NAVCAN.

Министерство транспорта Канады заявило, что в случае надобности примет соответствующие меры.

"Мы без колебаний примем соответствующие принудительные меры и другие меры для предотвращения нарушений в будущем", - сказано в сообщении.

Напомним, Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС. Вслед за этим в России начали отменять рейсы в Кубу, Мексику, Доминиканскую Республику и Венесуэлу.

Также авиасообщение с российской стороной закроет Кипр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958371-v-otnoshenii-aeroflota-nachato-rassledovanie-posle-narusheniya-vozdushnogo-prostranstva-kanady/