Кипр закроет авиасообщение с Россией

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Кипр намерен закрыть авиасообщение с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение управления гражданской авиации Кипра.

"Всем самолетам, принадлежащим, зафрахтованным, эксплуатируемым или иным образом находящимся под контролем граждан России и всех операторов, которые обладают российскими сертификатами эксплуатанта воздушных судов, запрещается входить в воздушное пространство Кипра, вылетать из него или пролетать через него", - гласит сообщение.

Исключением стали экстренные посадки, гуманитарные рейсы, поисково-спасательные полеты и возвратные рейсы для арендованных судов при разрешении властей Кипра.

Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила все рейсы в Европу с 28 февраля. Так как ранее Евросоюз закрыл небо для самолетов авиакомпаний России.

Данная мера вступает в силу в рамках третьего пакета антироссийских санкций.

Тем временем Австралия ввела запрет на въезд Путина и его соратников в страну, а также другие финансовые ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958306-kipr-zakroet-aviasoobschenie-s-rossiey/