"В Актау не дают разрешения": появилось видео с ожидающими вылета в Египет российскими туристами

Кадр из видео: соцсети

В соцсетях появилось видео с российскими туристами, ожидающими вылета в Хургаду в московском аэропорту. Диспетчер объяснила, что рейс задерживается из-за закрытия воздушного пространства Европы для российских авиакомпаний. Поэтому самолеты летят через Казахстан, а в Актау на тот момент не дали разрешения. Ситуацию прокомментировали в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видео диспетчер объявила пассажирам авиакомпании "Северный ветер", вылетающим в Египет, что рейс задерживается.

"Время вылета на данный момент пока неизвестно. Причина переноса рейса на неопределенный период связана с тем, что самолет не может лететь напрямую в связи с форс-мажорной ситуацией", - говорит сотрудница аэропорта в Москве.

После чего люди начинают возмущаться. Диспетчер добавляет, что сейчас напрямую не летит ни один самолет.

"Все самолеты в связи с ограничением воздушного пространства над Европой летят через Казахстан. Если вы посмотрите на карту, вы поймете, что возможно на данный момент лететь только через Казахстан, поэтому самолет полетит через Актау. На данный момент в Актау никто не дает разрешения на пролет", - объяснила сотрудница аэропорта.

Видео прокомментировали в Комитете гражданской авиации МИИР РК. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

"Авиакомпания "Северный ветер" поздно подала заявку на выполнение рейса NWC 7811 по маршруту Москва-Актау-Хургада.

Сегодня в 10.48 часов после процедуры согласования с аэропортом Актау и проверки на предмет оплаты за аэронавигационное обслуживание было выдано разрешение для выполнения полета по указанному маршруту", - сообщили в КГА.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958366-v-aktau-ne-dayut-razresheniya-poyavilos-video-s-ozhidayuschimi-vyleta-v-egipet-rossiyskimi-turistami/